Immobile, sorrisi post derby: ecco dove sarà in tv con la moglie Jessica

ROMA - Ciro Immobile tra i protagonisti dello spettacolo di varietà “Boomerissima”, in onda martedì su Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. Secondo Tvblog il bomber della Lazio, accompagnato dalla moglie Jessica Melena, saranno i volti tra i “millennial”, pronti a sfidare i “boomer”. La squadra vede anche la partecipazione di Gabriele Vagnato, Romina Carrisi ed Emis Killa. Tra i "boomer" Roberta Capua, Francesca Fialdini, Francesca Barra e Riccardo Rossi. Prevista inoltre la presenza in studio di Valeria Marini. Per Boomerissima 2 si tratta della quinta ed ultima puntata in onda martedì 28 novembre su Rai 2.