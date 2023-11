Lazio, Gila convince tutti. E i tifosi lo incitano sui social

ROMA - “Fisicamente sto bene, è vero che non aver giocato una serie di partite consecutive mi può aver fatto perdere il ritmo, ma la preparazione di questi mesi mi ha permesso di non avere problemi”. Mario Gila ha debuttato pochi giorni fa e ha subito risposto presente. Lo spagnolo era finito un po’ ai margini, ora invece sta trovando spazio. Casale-Romagnoli sono out, toccherà ancora a lui giocare contro il Cagliari. Farà coppia con Patric, un duetto spagnolo.

I tifosi votano Mario Gila

Sui social tanti commenti dopo la bella prestazione offerta in Champions nella notte contro il Celtic. Neanche un minuto fino ad una settimana fa, ora è pronto a giocare la terza partita di fila da titolare. Lo spagnolo arrivato dal Real Madrid Castiglia ha colto l'occasione di mettersi in mostra. “Sei forte Mario, prenditi la Lazio sulle spalle”, scrive un tifoso su Instagram. E ancora: “Personalità, velocità e grande attenzione. Gila titolare sempre”. Novanta minuti in campionato con la Salernitana, 90’ in Champions e ora il Cagliari. Con la maglia biancoceleste, contando anche la passata stagione, ha totalizzato 14 presenze. Vuole crescere ancora e convincere Sarri a dargli in mano la difesa.