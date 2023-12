Lazio, Sarri pensa alla Coppa Italia: dubbio in porta

FORMELLO - E ora la Coppa Italia. La Lazio non stacca la spina, dopo la vittoria sofferta con il Cagliari all’Olimpico arriva il Genoa per gli ottavi. Turnover per Sarri, a partire dalla porta. Provedel verso un turno di riposo, in porta dovrebbe toccare a Luigi Sepe. Il portiere aspetta il debutto, è arrivato in estate come vice e non ha mai giocato. Attenzione però a Mandas: il giovane è molto considerato da Sarri e sogna di giocare.