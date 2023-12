Lazio, Vecino non convocato contro il Genoa: "Motivi disciplinari"

Matias Vecino non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia tra la Lazio e il Genoa, valevole per gli ottavi di finale. Il centrocampista uruguaiano è stato escluso per "motivi disciplinari", come ha comunicato il club in una nota. Tra gli assenti anche Mattia Zaccagni, squalificato e gli infortunati Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Alberto.