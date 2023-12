Luca Pellegrini commosso, i social della Lazio si emozionano per le sue parole

ROMA - Missione rilancio completata, Luca Pellegrini ha sfruttato al meglio l'occasione in Coppa Italia contro il Genoa. Grande assist per il gol partita di Guendouzi e poi tanta corsa e qualità. Uno dei migliori in campo in modo assoluto e a fine partita si è commosso: "Era difficile perché quattordici partite seduto si fanno sentire ed è normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione della squadra. Sono contento della prestazione". Parole dette con la voce spezzata e un velo di commozione negli occhi. Lui, laziale fin da bambino, sente certe emozioni più degli altri. E i social della Lazio lo celebrano: "Uno che ha lazialità dentro, giusto emozionarsi", scrive un tifoso. Un altro: "Sarri dovrebbe darti più chance, basta Marusic adattato a sinistra. Dai tempi di Kolarov che non abbiamo un terzino mancino". Ora Luca aspetta altre occasioni. I tifosi sono tutti con lui.