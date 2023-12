Lazio, il caso Vecino non rientra: cosa succede ora

FORMELLO - Matias Vecino rimane lontano dalla Lazio. Ieri si è allenato a parte, il caso non è ancora rientrato. Il motivo del litigio interno: strappo con Sarri, non con il vice Martusciello. Riscaldamento lungo durante Lazio-Cagliari, poi l’ingresso in campo a 7 minuti dalla fine. Una cosa che non è andata giù all’ex Inter. A Formello, il giorno dopo, il tecnico si è avvicinato a lui per chiedergli come stesse. Reazione stizzita del giocatore, il diverbio e la punizione della società. Per rientrare in squadra deve scusarsi con Sarri. La sua resta un’assenza pesante: se oggi non ci saranno le scuse resterà fuori pure per la trasferta di Verona. A questo punto la frattura potrebbe essere insanabile. Si attenderebbe gennaio per la cessione. Una soluzione al momento lontana, ma nemmeno tanto.