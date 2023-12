Verona-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Vecino

ROMA - Buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, in vista della gara di domani contro il Verona, recupera Luis Alberto, Casale e Zaccagni. I tre calciatori fanno parte dell'elenco dei convocati del tecnico biancoceleste. Presente anche Vecino, che dopo l'esclusione contro il Genoa in Coppa Italia, torna tra i disponibili. Restano invece a Roma Patric e Isaksen, che oggi si è sottoposto agli accertamenti strumentali.