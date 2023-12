Lazio, Marusic ko: ecco le sue condizioni

VERONA - Adam Marusic costretto ad alzare bandiera bianca dopo mezz’ora del match tra Verona e Lazio al Bentegodi. Duro scontro aereo con Ngonge, che in caduta dà una manata al montenegrino. Gioco fermo e sanitari in campo. Ha la peggio il giocatore biancoceleste, colpito all’occhio. Cure del caso e di nuovo in campo, giusto in tempo per assistere alla rete di Zaccagni. Ma poi Adam chiede il cambio, dentro Hysaj. Condizioni da valutare in vista della trasferta di Champions League a Madrid contro l’Atletico in programma mercoledì.