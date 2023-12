Lazio, l'esempio di Maestrelli

Tommaso Maestrelli diceva che quando le cose vanno storte bisogna far festa. Ci fu un periodo lungo un mese, nell’anno dello scudetto, in cui la sua Lazio, dopo una partenza lanciata di due vittorie, non riusciva più a vincere. Capitò dalla terza alla sesta di campionato: batosta a Torino (1-3 dalla Juve), pareggi a reti bianche con Fiorentina e Cesena (Chinaglia furibondo come sempre quando non faceva “go” spaccò una panca dello spogliatoio), 1-1 all’Olimpico con l’Inter. Il 25 novembre del ’73. Rinfrancato dal “go”, fu proprio Long John quel giorno a proporre una “festicciola” per non affondare nella depressione di una classifica malinconica. E Tom prese la palla al balzo: «Domani tutti a casa mia». La signora Lina preparò, come sempre, un pranzo con i fiocchi, ma volle dividere gli ospiti in due gruppi in due giorni diversi, «Masì, in venticinque a tavola non c’entriamo».

I ragazzi del ’74 risero e scherzarono, sparirono i musi lunghi, negli allenamenti a Tor di Quinto tornarono a sfottersi e randellarsi. Seguirono sei vittorie consecutive, il volo verso lo scudetto.

Ora, non credo che Maurizio Sarri abbia la grazia, il carisma e forse neanche la sala da pranzo spaziosa di Maestrelli, però qualche palettata di cemento fra sé e la squadra sarebbe opportuna. Vedo in campo giocatori ombrosi, nervosi, impegnati a “lavorare” senza “divertirsi” come accadeva l’anno scorso. Anche coloro che vedevamo sorridere di più, come Luis Alberto o Ciro Immobile.

C’è qualche ruggine nello spogliatoio, e il caso-Vecino lo conferma. Spifferano voci allarmanti dai luoghi cittadini frequentati dai giocatori. Ce l’hanno con Sarri? Sono diatribe fra compagni di squadra? O fra alcuni giocatori e la società per via di mancati rinnovi di contratto?