Lazio, ora l’Atletico Madrid: Sarri recupera un pezzo di difesa

FORMELLO - Come uscire dalla crisi? Con tanto lavoro. La Lazio riprende gli allenamenti, c’è poco tempo per studiare tattica e curare l’atteggiamento. C’è la partita contro l’Atletico Madrid che vale il primo posto del girone. Sarri ha recuperato Patric dopo il fastidio muscolare, l’allarme in difesa appare rientrato. Manca solo Romagnoli e al Wanda Metropolitano si preparano lo spagnolo con Casale. Gila dovrebbe tornare in panchina. Allenamento di rifinitura alle 11 fissato per domani, quando sarà vigilia di Champions League. In palio c’è il primo posto del girone. La Lazio, già sicura degli ottavi con un turno d’anticipo, deve battere Simeone per passare in testa.