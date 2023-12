Lazio, riecco Inzaghi: all’Olimpico deve sfatare un tabù

ROMA - Simone Inzaghi chiede strada anche se davanti ritroverà la sua Lazio. Ha bisogno di punti per la prima fuga stagionale dopo lo stop della Juve. Da ex sarà alla terza volta all’Olimpico: E c’è un dato da ribaltare: non ha mai vinto nella tana biancoceleste. Il 16 ottobre del 2021 la prima volta davanti ai laziali: sconfitta per 3-1 (gol di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic). Al ritorno 2-1 a San Siro. E nella passata stagione, il 26 agosto del 2022, altro 3-1 firmato da Sarri (reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro). E con lo stesso risultato Simone ha vinto in casa nerazzurra. Al terzo match cercherà di portare a casa i tre punti. L’ultimo successo dell’Inter all’Olimpico risale a cinque anni fa (0-3). Il tabù Lazio per Inzaghi ha anche il volto di Felipe Anderson: il brasiliano ha segnato in entrambi i precedenti casalinghi. Nell’estate 2018, senza Champions, Simone Inzaghi chiese a Lotito la cessione di Pipe. Il conto sembra rimasto aperto.