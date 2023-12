Lazio, ecco il menu stellato della cena di Natale: si parte dal flan di carciofi

La Lazio si è ritrovata a Spazio Novecento per la consueta cena di Natale , arrivata in un momento particolare e dopo la doppia sconfitta con Atletico Madrid e Inter . Presente il presidente Lotito, il tecnico Sarri e l'intera rosa biancoceleste. Per l'occasione è stato realizzato un menù stellato.

Lazio, il menù della cena di Natale

Come antipasto un flan di carciofi con fonduta di parmigiano al profumo di tartufo con petali di carciofi fritti. Il primo è un risotto ai pistilli di zafferano e ortaggi, con spuma di provola del Monaco e prosecco. Per secondo i biancocelesti hanno degustato un filetto di manzo agli agrumi di Sicilia, con un tortino di patate al rosmarino. Per concludere, il dolce: una millefoglie con crema al Marsala, mandorle pralinate in salsa di arance.