Derby di coppa con la Roma? La Lazio vende i biglietti, tifosi furiosi: il motivo

La Lazio mette in vendita i biglietti per i quarti di Coppa Italia. Niente di strano, se non fosse che ancora non si conosce l'avversario. E non è un dettaglio da poco. Nel senso che il prossimo 3 gennaio la squadra di Sarri scoprirà se giocherà contro la Cremonese o contro la Roma. E questo fa tutta la differenza del mondo perché il derby è sempre il derby. E perché un derby in gara secca di coppa vale sempre un po' di più. A livello morale e a livello economico. Visto che sarà la Lazio a giocare in casa, il club ha deciso di mettere in vendita da oggi, venerdì 22 dicembre, i tagliandi. Ma con un dettaglio. Nel senso: i prezzi sono da derby (quindi alti) ma se per caso l'avversario fosse la Cremonese, e non la Roma, i tifosi che avranno già acquistato il biglietto "riceveranno via mail una gift card da poter spendere presso uno dei Lazio Style 1900 official store e valevole per un anno". A quale costo? Se, ad esempio, si compra una Tribuna Monte Mario del valore di 150 euro verrà emessa una card da 50 euro. Se, invece, si compra una curva Nord a 45 euro, la card sarà di 20 euro. Ulteriore dettaglio: al momento non è stata messa in vendita la curva Sud. Per quello, chiaramente, si aspetta il 3 gennaio.