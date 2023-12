Lazio, Zaccagni si confessa: "Ecco il mio gol più importante"

Zaccagni: "Nel derby il mio gol più emozionante"

Tornando al campo Zaccagni ha svelato anche il suo gol più bello: "Quello in Spezia-Verona (in rovesciata, ndr)", ma anche quello che ha visto più volte quando era piccolo: “Quello di Benzema su assist di tacco di Guti”. Infine alla domanda su quale sia stato il suo gol più emozionante risponde: "Nel derby”, in riferimento alla stracittadina della passata stagione decisa proprio da una sua rete. A chiudere non poteva mancare un passaggio su Sarri: "Quante sigarette fuma Sarri in una settimana? Quante volte non lo vedo fumare (ride, ndr)”, ha chiosato in modo divertito il biancoceleste.