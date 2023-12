Lazio, Kamada fa la Coppa d’Asia? Ecco quando ci sarà la scelta

ROMA - Con Luis Alberto infortunato ora tocca a Kamada il posto a centrocampo. Aveva convinto ad inizio stagione, poi ha perso la titolarità con l’ascesa di Guendouzi. Il Mago è out, già con il Frosinone il giapponese ha una chance importante per convincere tutti. Fin qui più delusioni che soddisfazioni. E l’immediato futuro è tutto da scoprire. C’è la Coppa d’Asia, Daichi è stato inserito tra i preconvocati, la Lazio rischia di perderlo più di un mese . Ma attenzione: non è così scontato che parta.

Kamanda è la Coppa d’Asia: c’è una data importante

La lista dei convocati del Giappone per la competizione continentale sarà pubblicata solo il prossimo 2 gennaio. Il 9 poi, in vista dell’inizio del torneo, è stata fissata un’amichevole di preparazione contro la Giordania. Solo quel giorno Kamada conoscerà il suo futuro. Se convocato lascerà la Lazio per un mese, altrimenti cercherà di convincere Sarri e tutto l’ambiente. In ballo c’è anche il rinnovo. Il centrocampista ha firmato per un anno lo scorso agosto, l'opzione per il rinnovo è a suo favore, se la farà scattare firmerà un contratto per altri 3 anni (fino al 2027), altrimenti via a parametro zero.