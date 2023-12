Lazio, la strada per l’Europa

ROMA - L’orchestra di Sarri ha steccato per 70 minuti, spinta all’inferno dal rigore chirurgico del bambin d’oro Soulé. Ancora bruciacchiata dopo un’esibizione agghiacciante, giustamente fischiata dagli impavidi tifosi nell’intervallo, è riemersa grazie all’impennata dei nuovi attaccanti, improvvisamente resuscitati, ma anche al sorprendente afflosciarsi degli avversari, convinti di avere già vinto la partita a più di mezz’ora dalla fine. Nel giro di tre minuti Castellanos e Isaksen hanno affondato la barchetta di Di Francesco, Patric ha messo poi il sigillo alla vittoria più larga della stagione biancoazzurra (e facendolo in rimonta, impresa che non riusciva da più di un anno). È dunque finita in gloria all’Olimpico, ma i trenta minuti finali, comunque estratti da ogni disegno, non salvano il ricordo di una partita che con il gioco del calcio ha poche parentele. Il Frosinone ha perduto una grande occasione, comprensibile il misero bottino di due punti in trasferta. Ha retto finché la Lazio si è data la zappa sui piedi, con la sufficienza di una difesa accorta, di Gelli vivace sulla corsia sinistra, di Brescianini appiccicato allo spauracchio Guendouzi, ma senza ordine, senza lampi perché Barrenechea che doveva dettare i tempi (ma Mazzitelli dov’era?) è apparso ombroso e Soulé, rigore a parte, non ha mostrato il suo repertorio. Di Francesco era comprensibilmente furibondo, ci teneva assai, cuore romanista, a far bella mostra contro i suoi “nemici”, non nascondendo alla vigilia la possibilità di batterli. È bastato che la Lazio mettesse un piede fuori dal letto perché la sua squadra si squagliasse, pure in una serata gelida. Il primo gol alla Lazio della storia del Frosinone, dopo sei incontri, è quindi caduto nel vuoto.