Lazio-Frosinone 3-1, le pagelle dei biancocelesti: Patric dirige, Felipe non c'è

ROMA - Le pagelle dei giocatori della Lazio dopo il match contro il Frosinone vinto per 3-1 all'Olimpico.

La squadra dimostra carattere ribaltando lo svantaggio iniziale nato da un’ingenuità. Cambia la partita con l’azzeccato cambio Isaksen.

Prova a ipnotizzare e innervosire Soulé dal dischetto, ma sbaglia l’angolo. Il resto è ordinaria amministrazione.



Spinge poco sulla corsia di destra, limitandosi a mantenere la posizione. Anche lui tocca il pallone con la mano in occasione del rigore.



Dirige la linea difensiva con esperienza e intelligenza. Riesce anche a segnare la rete del 3-1.







Anche stavolta mette a referto la sua scivolata marchio di fabbrica. Nell’uno contro uno è difficile superarlo, i soliti problemi quando c’è da impostare.



Tra i migliori, sia in fase difensiva, sia in quella offensiva. Costretto a uscire per un problema fisico.