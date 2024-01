Lazio, pensieri da derby: Sarri in ansia per gli infortuni

ROMA - E La vigilia sarà comunque caratterizzata da una doppia seduta alle 11 e alle 15. Prima i controlli: Negli spogliatoi ci è rimasto lasciando il posto a Felipe Anderson. ora il derby, con le sue speranze e preoccupazioni. Due big ai box da tempo e altri due calciatori forzatamente sostituiti. Sarri, a parte lo scarico di oggi, avrà solo la rifinitura di domani per osservare le condizioni della rosa e scegliere la formazione anti-Mourinho.. Prima i controlli: Luis Alberto verrà valutato nuovamente oggi, Immobile tra qualche giorno. Stanno provando ad accelerare i tempi. Il loro recupero, più che tecnico, sembra soprattutto simbolico. «Ci sono, anche se non credo, alcune possibilità per Luis. Non penso per Ciro», ha spiegato Sarri. Si sono aggiunti i timori per i cambi di Isaksen e Zaccagni. Il danese, decisivo con il Frosinone, era sembrato in palla anche ieri. Dribbling, inserimenti e la punizione guadagnata per il vantaggio biancoceleste. Nella stessa azione è rimasto a terra per diversi minuti: contusione al ginocchio destro, si è rialzato zoppicando ed è arrivato a denti stretti all'intervallo.

Le speranze di Sarri per il derby

«Aveva preso un colpo e d'accordo con lo staff medico lo abbiamo tirato fuori», ha commentato il tecnico. La seconda dose d'ansia l'ha servita Zaccagni, uscito per Pedro al 68': «Speriamo di recuperare entrambi: non sembrano preoccupanti, ma vedremo alla vigilia». Dita incrociate e previsioni, quindi, ancor più complicate. Le scelte passano per le motivazioni tattiche e i colpi subiti. Il 2024 si è aperto con un paio di infortuni in più. Ogni problema fisico, piccolo o grande, diventa un allarme a 2 giorni dalla sfida con la Roma. Attenzione massima all'infermeria, provano a uscirne Luis Alberto e Immobile, fermi dalla trasferta di Empoli. Il Mago aveva riportato una lesione di basso-medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, il capitano un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra.

Le condizioni della rosa della Lazio