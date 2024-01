ROMA - Sono oltre 47mila i biglietti venduti per il derby, di cui più della metà acquistati da tifosi biancocelesti. Sono pronti a rendere il clima incandescente, a caricare ancora di più la squadra. Per l'occasione è stata preparata come al solito una scenografia, con volantini posizionati sui seggiolini della Curva Nord contenenti le indicazioni da seguire per offrire un altro colpo d'occhio da urlo.