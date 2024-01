Lazio, Fabiani: "Rinnovi? Nessuno ha mal di pancia..."

ROMA - "Speriamo che non ci rubino l'idea, l'idea è quella di fare un'ottima gara e un buon risultato. É un derby e come tutti i derby fare un pronostico è sempre difficile. Alla Coppa ci tiene sia la Lazio che la Roma, è una competizione importante e nazionale dove tutti vogliono arrivare in fondo". Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset parla prima del derby tra Lazio e Roma. Il ds biancoceleste ha commentato il momento e non solo.

Lazio, Fabiani e la questione dei rinnovi

"Ho detto che i rinnovi e adeguamenti non sono dati dalla carta costituzionale, ci sono due parti che si incontrano, valutano, decidono di prolungare e non prolungare, con qualche elemento l'abbiamo fatto, con altri stiamo parlando, ma non credo sia un problema. Più avanti valuteremo con tranquillità e serenità, non c'è nessuno con mal di pancia e che chiede di andar via. Se ci sono sirene dell'Arabia che dopano un po' il sistema, si fanno ragionamenti di prospettiva e di futuro. La vita di un calciatore è lunga per quanto breve. Davanti a proposte allettanti è difficile dire no. Per qualche elemento qualche richiesta ce l'hanno avuta e l'hanno rifiutata perché si trovano bene alla Lazio e a Roma".