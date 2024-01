Sarri e la domanda sulla bottiglia per il compleanno: la risposta è epica

ROMA - Maurizio Sarri e il bel regalo di compleanno. La sua Lazio vince il derby e serata speciale per il tecnico biancoceleste che festeggia 65 anni. E in conferenza stampa un giornalista lo incalza: "Come al tuo solito non ci hai portato neanche una bottiglia...". La risposta dell'allenatore non si fa attendere: "Se poi perdevamo il derby che facevamo? Te la tiravo!". Risata generale e avanti con la conferenza. La felicità è doppia: "Questo compleanno lo festeggio con gusto", ha chiuso l'allenatore della Lazio. E ora il Lecce in campionato.