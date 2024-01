Lazio, gioia Zaccagni: “Battere la Roma è straordinario. Il rinnovo…”

ROMA - Un urlo lungo, lunghissimo. Dal rigore segnato alla festa sotto al Curva Nord. Inviato alla festa derby è Mattia Zaccagni, autore del gol partita che ha permesso alla Lazio di volare in semifinale di Coppa Italia. “Emozione indescrivibile, come il derby dello scorso anno, emozioni fortissime, è valso tanto, il passaggio, molto di più, vincere il derby qui a Roma è qualcosa di straordinario, siamo contenti di averli resi felici. Ho cercato di concentrarmi e isolarmi. Abbiamo messo in ordine delle cose tattiche, siamo stati compatti e ritrovato solidità. Rinnovo? Bisogna chiederlo al oresidente, sono felicissimo di vestire questa maglia e di fare parte di questa squadra”, le parole di Mattia a Mediaset.