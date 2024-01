Lazio-Roma, le scuse di Pedro: ecco il messaggio sui social

ROMA - Un Pedro furioso come mai visto prima. Rosso dopo un litigio in campo con Paredes nel finale del derby di Coppa Italia. Orsato lo ha espulso senza pensarci due volte, ma lo spagnolo è rientrato poi per la festa finale. Su Instagram, nel post partita, l'ex Barcellona ha chiesto scusa: "Troppa tensione… chiedo scusa alla squadra ed i tifosi, ma grazie mille a tutti per un‘altra bella serata nel derby! Avanti cosi! Forza Lazio". Salterà di sicuro la semifinale, c'è da attendere la decisione del giudice.