Derby Lazio-Roma, lo sfottò del tennista Opelka: "Annaffia er bonsai"

ROMA - Reilly Opelka esulta per il derby vinto dalla Lazio. Su Instagram, tra i commenti sotto un post della società biancoceleste, spuntano pure le sue ironie. “Annaffia er bonsai”, ha scritto il tennista americano che tifa Lazio. Il riferimento, ironico, è al trofeo vinto dalla Roma nell’estate del 2019. L’americano ha poi rincarato la dose nelle storie Instagram: “Daje Lazio, romanica Mac and Cheese”. Scatenati tutti i laziali, che ormai vedono in Opelka un tifoso vip d’eccezione. Prese in giro goliardiche che fanno il pieno di like. Il tennis è il primo amore, poi la Lazio. Parola sua.