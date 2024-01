Lazio, Marchegiani: "Eriksson senza speranza? È una mazzata"

Marchegiani sotto shock per Eriksson

Una notizia che ha colto amaramente di sorpresa anche Luca Marchegiani: "È stata una notizia scioccante - ha detto l'ex portiere laziale ai microfoni di Sky Sport -. È una persona cara che ultimamente non avevo più visto o frequentato ma con cui ho condiviso esperienze straordinarie. Saperlo malato e senza speranza, come si è capito dalle sue dichiarazioni, è stata una mazzata. Non so come Sven stia vivendo questo momento - ha aggiunto Marchegiani, oggi 57enne e commentatore sportivo -, so come viveva la vita nel periodo in cui l'ho conosciuto e frequentato io, con grande serenità e razionalità e io credo che anche le parole che ha pronunciato per questo annuncio confermano questa caratteristica di un grande uomo, perché Sven è una persona per bene prima che un grande allenatore".