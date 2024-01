Ciro e Jessica Immobile, siparietto social: “Ti dò fastidio se sto seduto?”

ROMA - Siparietto social su Instagram tra Ciro Immobile e la sua Jessica. “Amore, mi prendi un po’ di Coca-Cola?”, chiede la moglie. Ciro, in relax con lo smartphone in mano, non ci sta: “Ma quando mi vedi seduto devo fare sempre qualcosa? Ti dò fastidio quando sto seduto…”. Ma l’attaccante della Lazio alla fine si alza e porta un bel bicchiere di Coca-Cola alla bella Jessica che ringrazia e chiede ancora: “Mi porti pure un cioccolatino?”. Ciro non risponde, ma alla fine accontenta ancora la moglie. Stanco, ma con l’amore negli occhi, alla fine chiude: “Ora mi posso sedere?”. Tutto fatto, da attaccante a cameriere personale di Jessica. L’amore è alla base di tutto.