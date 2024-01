Niente da fare per Castellanos. L'attaccante della Lazio ha rimediato un infortunio che gli farà saltare i prossimi incontri, in particolare la Supercoppa che si terrà la settimana prossima in Arabia Saudita e che vedrà la Lazio esordire contro l'Inter il prossimo 19 gennaio. A comunicare la condizione del calciatore è stato il club capitolino attraverso una nota.