Capello e la frase su Sarri prima della Supercoppa: "Si lamenta, ma...."

ROMA - “Per i nerazzurri sarà una sfida difficile e importante, i biancocelesti sono in un buon momento. Sarri piange giustamente perché tutti diciamo che l'Inter è la squadra più forte, ma io ho perso una Supercoppa da favorito. In questo caso mi sembra più difficile, però è la Lazio l'avversario che Inzaghi deve temere di più". Fabio Capello a Sky Sport commenta la semifinale di Ryad tra la squadra di Inzaghi e quella di Sarri. E non solo, si parla anche del Milan: “Deve pensare a vincere, è staccato di molto rispetto alle altre due, recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juventus davanti... Si può fare, deve pensarlo, ma è complicato. Io dissi ai miei giocatori del Real Madrid quando eravamo a -9 dal Barcellona di giocare tutte le partite come finali, poi se gli altri pensano alle altre competizioni come la Coppa Italia o la Champions League, c'è una possibilità”.