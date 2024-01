Lotito: "Io il capofamiglia della Lazio"

RIYAD - Un trofeo da provare a vincere, la missione Supercoppa per la Lazio inizia stasera contro l'Inter. Il passaggio in finale vorrà dire affrontare il Napoli. A Mediaset, nel pre partita, Claudio Lotito, ha parlato della sfida e non solo: "Io non sono abituato a fare previsioni, soprattutto prima delle partite. Ci sono tanti fattori imponderabili. La squadra è un po' incerottata, ma sono convinto che se manterrà la determinazione, l'unità e lo spirito di gruppo può dare grande soddisfazione ai tifosi. È una partita secca, all'andata in campionato era stata equilibrata, da pareggio, poi c'è stato un retropassaggio che ha favorito l'Inter e abbiamo perso. Spero la squadra sia concentrata e che capisca la competizione e l'importanza di internazionalizzazione del brand e del calcio italiano. E spero riesca ad esprimere al massimo le sue potenzialità".