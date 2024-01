Lazio, Lotito contro la Roma: "Dovevano già fallire". E su De Rossi...

Lazio, Lotito contro la Roma: "Doveva essere fallita"

Lotito ha commentato così le ultime vicende della Roma in un dialogo con il capogruppo di Forza Italia e tifoso giallorosso, Maurizio Gasparri: "Una scelta 'intelligente', ma con i conti che si ritrovano i giallorossi dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi, ma non trasformano i soldi in capitale... De Rossi comunque ha ricompattato l'ambiente, ma siccome è stato un punto di riferimento, ha un modo de fare...".