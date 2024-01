Lazio senza Patric, lo stop è più lungo: come sta e quando può tornare

ROMA - Niente Patric con il Napoli, forse nemmeno con l'Atalanta. Lo spagnolo di sicuro proverà a esserci per la sfida ai nerazzurri, ma al momento non ha ancora recuperato dal problema alla spalla destra che lo ha costretto a uscire dopo appena 24 minuti nel match con il Lecce dello scorso 14 gennaio. Nella doppia seduta di ieri non si è mai visto in campo (al pari di Zaccagni e Rovella) e avrà bisogno di più tempo per rientrare, circa 10 giorni. Ecco perché l'obiettivo sulla tabella di marcia adesso è tentare di farcela per la gara di Bergamo del 4 febbraio, così da permettere a Sarri di avere l'intero reparto di centrali a disposizione, come praticamente non è mai accaduto nel corso di questa stagione.