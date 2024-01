Lotito, Rafa Silva e il regalo per Sarri e la Lazio

Tra una riunione in Senato e un appuntamento di lavoro a Villa San Sebastiano per le sue aziende, Lotito deve cercare in queste ore di inserire in agenda anche un vertice di mercato con Sarri e il direttore sportivo Fabiani. Se la Lazio ha fissato realmente come priorità la qualificazione in Champions, allora il presidente deve avvertire la necessità di potenziare la squadra. Il sogno di Sarri resta il portoghese Rafa Silva, trent’anni, sette trofei con il Benfica: ha il contratto in scadenza a giugno, ha deciso di non rinnovarlo e può essere liberato subito da Rui Costa, che non ha intenzione di perderlo a parametro zero. È un’ala, regala colpi da trequartista, può agire da falso nove. Ricorda Mertens. Ha lo spessore per garantire alla Lazio un salto di qualità: 305 partite con il club di Lisbona, 83 gol e 75 assist. Sarri lo ha consigliato, ma ha un rispetto sacro per i conti della società: aspetta una risposta da Lotito. Non è l’unica idea. La novità si chiama Jack Clarke, ventitré anni, inglese, punta esterna, tredici reti con il Sunderland in Championship, che corrisponde alla serie B. Si valutano anche lo spagnolo Bryan Gil, riserva nel Tottenham, e Federico Bernardeschi, che ha lavorato con il tecnico toscano nella Juve e vuole lasciare il Toronto.