Atalanta-Lazio, i convocati di Sarri: tre assenze tra i biancocelesti

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Atalanta, in programma al Gewiss Stadium alle ore 18. L'allenatore toscano ha dovuto rinunciare agli infortunati Zaccagni e Patric e allo squalificato Cataldi. Torna invece a disposizione Ciro Immobile, che era stato fermato dal giudice sportivo per il match con il Napoli.