Lazio, Rovella: “Spogliatoio spaccato? No, ecco la situazione”

ROMA - Non è un momento facile per la Lazio, chiamata a rialzarsi dopo i recenti ko. E a margine dell’evento “La Lazio nelle scuole”, Nicolò Rovella ai cronisti presenti ha parlato della situazione: “Come uscire da questo momento complicato? Con il duro lavoro. Già da lunedì abbiamo parlato con il mister e ci siamo allenati per la prossima partita. Si fa così, mettendo in ogni allenamento sempre più voglia e determinazione. I risultati arriveranno, anche perché dopo questi ultimi due negativi venivamo da una bella serie di vittorie. Ripartiamo da sabato contro il Cagliari e poi penseremo al Bayern. Sicuramente il prossimo mese sarà importante. Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più aumenta l'importanza delle partite. Sicuramente ora ci aspettano due partite importanti, poi ce ne saranno altre”