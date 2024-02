Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: tre assenze tra i titolari

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Cagliari, valevole per la 24esima giornata di campionato e in programma all’Unipol Domus. L'allenatore della Lazio è stato costretto a rinunciare allo squalificato Rovella e agli infortunati Patric e Zaccagni.