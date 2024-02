Lotito show con Klose e Oddo: "Il primo giorno da presidente della Lazio..."

ROMA - Una serata speciale per Claudio Lotito e la sua Lazio. La sfida con il Bayern Monaco di Champions League, l'Olimpico pieno, la compagnia di due ex come Massimo Oddo e Miro Klose. Il presidente biancoceleste a Prime Video racconta tutte le emozioni: "Sarri è un maestro di calcio. Io lo definisco un intossicato di calcio, lo vive con passione e trepidazione. Ogni tanto sparisce per andare a vedere partite o immagini. Io ritengo che questa squadra non ha avuto risultati conformi solo con squadre inferiori, con quelle di livello ha sempre fatto bene. L'agonismo, il furore di gruppo... sono gli ingredienti per rendere grande la Lazio. Klose? Rappresenta un pezzo importante di questo club, ha investito in questa squadra quando nessuno ci credeva. Oddo sa che quando sono arrivato la situazione era particolare, oggi è un mondo diverso grazie allo sforzo della società e dei giocatori che hanno permesso di fare investimenti futuri".