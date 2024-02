Lazio-Bologna, toccante ricordo di Sinisa Mihajlovic con Arianna e i figli

ROMA - Oggi sarà come se ci fosse anche Sinisa all’Olimpico e non scherziamo, perché struggente è il suo ricordo, profondissimo il legame con la Lazio: ogni volta in cui tornava erano emozioni forti, ancora di più da quando è scomparso. Martedì avrebbe compiuto 55 anni. Oggi la Lazio e il Bologna lo onoreranno. Le maglie numero 11 indossate in biancoceleste (ma anche con Samp, Inter, Stella Rossa e nazionale jugoslava) a bordo campo. Arianna e i figli Dusan, Marco, Miroslav, Virginia, Viktorija saranno all’Olimpico nel ricordo di Sinisa. Il Bologna, come ha raccontato la moglie nell’intervista concessa ad Alberto Dalla Palma sul Messaggero, è sempre rimasto accanto alla famiglia. Sul maxischermo dell’Olimpico scorreranno le immagini e la Curva Nord, come sempre, preparerà un’accoglienza speciale. Nel prepartita Buccioni, presidente della Polisportiva, consegnerà ad Alessio Romagnoli il premio Bigiarelli. Sinisa è il tecnico a cui più è legato il difensore della Lazio. Lo allenò alla Sampdoria e poi convinse Berlusconi a spendere 25 milioni per acquistarlo e portarlo al Milan.