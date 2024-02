Furia Sarri contro la Lega: "Grazie per l'ennesima imboscata"

ROMA - È un Maurizio Sarri furioso quello che si presenta ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio di Lazio-Bologna, 'lunch match' della 25ª giornata di Serie A . Uno scontro diretto per l'Europa quello dell'Olimpico, 'incastrato' tra l'andata degli ottavi di Champions League vinta dai biancocelesti contro il Bayern Monaco e il prossimo recupero di campionato contro il Torino che precederà l'altro scontro diretto con la Fiorentina.

Lazio-Bologna, Sarri polemico con la Lega

"Ringraziamo la Lega per averci teso un’altra imboscata" ha detto Sarri, che fa la lista: "Ci hanno messo due partite di fila alle 12.30 dopo un derby infrasettimanale e una gara contro il Bayern. Potrei dire altre cose ma lasciamo perdere". Così invece il tecnico sulla partita contro il Bologna: "Andiamo avanti partita dopo partita senza guardare niente e nessuno. Non abbiamo tante possibilità di rotazioni in questo momento, dobbiamo stringere i denti e andare avanti così, senza alibi. Il Bologna è la squadra con più palleggio e possesso e resta equilibrato. Sarà una gara difficilissima".