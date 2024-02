L’indiscrezione, un senatore spinge Lotito: “Prendi il Barletta”

Lotito-Barletta, gli scenari

Diverse altre società (Siena, Messina, Taranto, Rieti) in passato erano state accostate a Lotito, comproprietario della Salernitana sino all’estate 2021, quando venne obbligato a cederla dopo la promozione in Serie A. Oggi, con le nuove norme federali, la multiproprietà sarebbe possibile solo gestendo un club di Serie D. Un’eventuale promozione in C renderebbe obbligatoria la cessione del club. Lotito peraltro non conosce i conti e la situazione finanziaria del Barletta. Le indiscrezioni che annunciavano un closing con il passaggio di proprietà già la prossima settimana sono forzate, per non dire avventurose. E’ possibile, però, che il presidente della Lazio, invogliato dai politici locali e dalle amicizie in Senato, voglia approfondire il caso e procedere a una valutazione dei conti della società pugliese.