Immobile scuote la Lazio: "Poter scrivere la storia ci darà la carica"

L'attaccante di Sarri crede nell'impresa dopo la vittoria dell'andata: "Dobbiamo avere lo stesso rispetto e lo stesso 'timore' positivo avuto all'andata. Dobbiamo fare la nostra partita senza farci trasportare dall'ambiente caldo che avremo intorno". Per Immobile conta solo il presente, il Bayern, la Champions.

Immobile, la gara col Milan e la frase di De Ligt

Non c'è spazio per pensare alla sfida al Milan: "Giusto arrabbiarsi ma rimane lì. Questa partita è importante per noi, per il club, per la storia e buttare così energie per cose passate non sarebbe positivo. De Ligt ha detto che ogni mio tiro in porta è gol? Lo ringrazio, ha giocato in Italia, magari mi conosce un po'...".