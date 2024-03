Delirio Lazio: i tifosi trovano Radu in birreria a Monaco e scatta la festa

Ci sarà un tifoso speciale questa sera all'Allianz Arena per Bayern Monaco-Lazio , ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In Germania la squadra di Sarri sogna di conquistare l'accesso ai quarti e dagli spalti a sostenere i biancocelesti ci sarà anche Stefan Radu . L'ex difensore della Lazio, infatti, sarà presente nel settore ospiti , accanto ai tifosi, per sostenere Immobile e compagni, supportandoli verso l'impresa.

Radu, che festa prima di Bayern-Lazio

Radu, come si evince da un video diventato virale sui social, ha trascorso la vigilia del match in un noto pub al centro della città. Per lui e tanti altri birra, cori e divertimento. I tifosi lo hanno subito riconosciuto e hanno cantato assieme a lui. Grande atmosfera e tante risate per Radu, legatissimo alla Lazio. Ora la grande attesa per la partita contro il Bayern Monaco che può valere l'accesso tra le prime otto della Champions.