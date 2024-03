Bayern Monaco-Lazio, Condò attacca Immobile: “Non puoi sbagliare quel gol”

ROMA - Classico dei classici: gol mangiato e gol subìto. Succede pure in Bayern Monaco-Lazio con Ciro Immobile che da due passi, sullo 0-0, si divora la rete che poteva mettere subito al tappeto i bavaresi. Un colpo di testa sballato a mezzo metro dalla porta difesa da Neuer. Poco dopo ecco il primo vantaggio dei bavaresi. A Sky Sport, Paolo Condò, ha criticato Immobile: “Non puoi sbagliare quel gol. In Champions League se hai un’occasione la devi mettere dentro. Segni e intanto vai sul 2-0 totale, poi vediamo che succede. Un errore del genere secondo me è stato gravissimo”, ha concluso l’opinionista. Uno sbaglio clamoroso che alla fine ha il suo peso. Lazio fuori con qualche recriminazione.