Cori fascisti dei tifosi laziali a Monaco: la ricostruzione. Cosa è successo

Vergognosi video di saluti romani, cori fascisti e il grido “duce, duce” sono rimbalzati dai social e hanno fatto il giro del web. Un gruppo di circa cento ultras biancocelesti lunedì notte si è ritrovato all’interno della birreria Hofbräuhaus di Monaco, conosciuta come luogo in cui Hitler fondò il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP). Nella gara di andata, in Curva Nord, era stato esposto lo striscione “L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria”. Non era un semplice slogan. Non tutti i presenti probabilmente erano muniti di biglietto per la partita.