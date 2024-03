Luis Alberto affaticato, Lazio in emergenza a centrocampo

ROMA - Quattro centrocampisti, di cui uno affaticato. Rovella ancora fuori, Guendouzi squalificato, tutti gli altri chiamati agli straordinari. Anche per questo, ieri pomeriggio, Luis Alberto è stato risparmiato per la partitella di chiusura allenamento. A Formello predicano calma e si procede con cautela viste le numerose assenze forzate per il posticipo con l'Udinese.

Sarri 'gestisce' Luis Alberto

Il Mago è stato gestito a fine seduta nonostante il ritrovo della rosa sia avvenuto dopo il giorno di riposo concesso da Sarri per giovedì. Costretti a stringere i denti, i reduci del reparto. Lo spagnolo non si può fermare ora che sono cadute (per motivi diversi) due pedine sulla mediana. Le sue condizioni non preoccupano particolarmente, non si sono accesi allarmi: oggi dovrebbe svolgere l'intera sgambata con il gruppo e quindi rispondere presente per la sfida di lunedì, decisiva per rialzare il morale prima ancora che la classifica.

Lazio, assenze pesanti in mediana

Non solo Luis, servono sforzi aggiuntivi con Rovella ai box (prova il recupero per la trasferta di Frosinone) e Guendouzi stoppato per due turni dal giudice sportivo. Si pagano la pubalgia e i cartellini sventolati da Di Bello contro il Milan. Cataldi ritroverà la maglia dopo le due panchine consecutive contro i rossoneri e il Bayern Monaco, hanno fatto seguito alle cinque presenze da titolare in regia. Vecino, piazzato in mezzo nelle ultime due di campionato e Champions, potrebbe spostarsi sul centrodestra per chiudere il terzetto con il classe 1994 e Luis Alberto. L'uruguaiano, a prescindere dalla posizione, giocherà la terza gara di fila dal primo minuto: è una mini-striscia mai centrata in questa stagione. Kamada è l'altra opzione rimasta, al contrario degli altri non viene scelto nel blocco iniziale proprio dal match con l'Udinese dello scorso 7 gennaio, primo confronto del 2024 biancoceleste.