Lazio, c’è il ricorso contro la squalifica di due giornate a Guendouzi

ROMA - Per motivi diversi vivono tormenti. Guendouzi salterà la partita con l’Udinese per squalifica e se il ricorso della Lazio non sarà accettato (sarà presentato oggi, probabilmente si discuterà giovedì) salterà anche la trasferta di Frosinone. Kamada vive una vita da precario in panchina, quasi da dimenticato. Tutti e due hanno ricevuto le preconvocazioni dalle loro nazionali. La Francia ha inserito nuovamente Guendouzi nell’elenco dei papabili, va confermato con la convocazione. Kamada, dopo l’esclusione dalla Coppa d’Asia, pur non giocando nella Lazio, è stato rievocato. Anche per lui c’è da attendere la conferma, non è detto che arrivi considerando la sua inattività. La loro attesa durerà qualche giorno, solo in settimana si conosceranno le decisioni delle federazioni. Le preconvocazioni non garantiscono la chiamata, ma sono un segnale di attenzione nei confronti di chi le riceve. Guendouzi non gioca nella Francia dal Mondiale 2022. Kamada era un punto fermo, il calo avuto nella Lazio l’ha fatto uscire dall’ultimo giro di convocazioni. Sono diverse le loro storie. Guendouzi è diventato una colonna del centrocampo della Lazio, un uomo chiave per Sarri. L’assenza sarà pesante in termini di rendimento, di vitalità, di carica. La società proverà a ottenere lo sconto per dimezzare lo stop, non sarà semplice. La difesa è stata già definita: nessun intento violento né un fallo di reazione nei confronti di Pulisic contro il Milan. Solo una spinta. La doppia squalifica era scattata considerando il referto dell’arbitro Di Bello, da qui la decisione del Giudice sportivo. Guendouzi era rimasto allibito in campo, ancora di più dopo aver letto il provvedimento. Sperava nella clemenza.