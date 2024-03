Lazio, deciso il ritiro punitivo: tutti i dettagli

FORMELLO - Lazio in ritiro punitivo, la decisione presa nella notte da Claudio Lotito e Angelo Fabiani. Presidente e ds avallano la linea dura dopo la brutta partita persa contro l’Udinese. Ieri in scena anche la contestazione dei tifosi allo stadio. Fischi e cori contro il patron, la squadra, Sarri. Tutti nel mirino delle critiche. Nel pomeriggio il ritrovo a Formello in attesa del comunicato della società che annuncia il ritiro. Testa bassa e lavorare dopo aver raccolto 12 sconfitte in 28 partite. Un dato che non accadeva dall'annata 2009-2010. In quella stagione i biancocelesti chiusero il campionato al dodicesimo posto.