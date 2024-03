Lazio, la lista dei possibili nuovi allenatori dopo Sarri: tutti i nomi

Miroslav Klose



L’ex attaccante tedesco è un altro profilo che la Lazio sta seguendo con grande interesse. Anche nell’ultima trasferta di Champions League a Monaco di Baviera i dirigenti laziali hanno avuto modo di confrontarsi con l’ex centravanti. Miroslav Klose ha chiuso la propria carriera nella Lazio con cui ha giocato dal 2011 al 2016 realizzando 61 gol in 169 presenze. Al termine della propria carriera da giocatore - suo il record di gol realizzati nella fase finale dei Mondiali - ha mosso i primi passi da allenatore iniziando come vice allenatore della nazionale tedesca. Successivamente ha allenato la squadra Under 17 del Bayern Monaco in cui ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della prima squadra nella stagione 2020-2021. Lo scorso anno ha allenato la squadra dell’Altach.

© RIPRODUZIONE RISERVATA