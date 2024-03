"Sarri, ipotesi Barcellona", l'indiscrezione clamorosa dalla Spagna

BARCELLONA (Spagna) - Quella del Barcellona sarà una delle panchine più ambite a fine stagione. L’attuale tecnico Xavi Hernández ha già annunciato da alcuni mesi il suo addio al club catalano e nella capitale della Catalogna è già iniziato il toto allenatore. I nomi di Hansi Flick e Roberto De Zerbi al momento sembrano essere quelli più quotati per la successione di Xavi, ma c’è anche quello di Maurizio Sarri , un tecnico che ha nel proprio DNA le caratteristiche per essere una papabile guida per il Barça.

Sarri e la stima di Guardiola

L’ex allenatore della Lazio è molto stimato nell’ambiente catalano. Nelle precedenti stagioni Maurizio Sarri è stato molto elogiato per il suo calcio dall’ex tecnico del Barcellona Pep Guardiola. "Non ho dubbi che sia uno dei migliori allenatori - ha dichiarato l’attuale tecnico del Manchester City - le sue squadre giocano davvero bene, nel Napoli ha dimostrato di essere una grande guida tecnica. Al suo gioco non manca nulla per riuscire, solo qualche piccolo dettaglio".