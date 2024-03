Sarri e il duro gesto nello spogliatoio verso alcuni giocatori della Lazio

Maurizio Sarri si è dimesso alle 14.50 di ieri, appena arrivato a Formello. Aveva annunciato al diesse Fabiani le sue intenzioni. Insieme sono andati dalla squadra, riunita in palestra. Ha chiarito la sua posizione, ha scelto di lasciare perché era convinto che i giocatori (non tutti) non lo volessero più nonostante si dicesse il contrario. «Troppi di voi non fanno più ciò che facevano l’anno scorso», sarebbe stata una delle frasi pronunciate da Sarri, sicuramente la riflessione più profonda e dura che l’ha spinto a lasciare. «Potete ancora risollevarvi», un altro passo del suo intervento.