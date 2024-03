Martusciello cambia gli orari e meno dogmi, come piace alla squadra

Le mosse di Martusciello e come potrebbe cambiare la Lazio

Martusciello proseguirà con il 4-3-3, ma il 4-2-3-1 ordinato nel finale di Lazio-Udinese può diventare una variante in corsa. In che modo si capirà dai prossimi allenamenti o dalla prossima partita. Per Frosinone non avrà Provedel, si affiderà a Mandas. Il portierone rimarrà fermo almeno un mese, solo la ripetizione degli accertamenti (entro 48 ore) chiarirà meglio i tempi di rientro. L’infortunio alla caviglia sinistra ha provocato l’interessamento di un legamento. Si temeva la frattura del malleolo, è stata scongiurata. Toccherà a Mandas e davanti a lui ci saranno Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. Pellegrini e Hysaj sembrano in secondo piano. Oggi si discuterà il ricorso di Guendouzi, la Lazio spera nello sconto per averlo a Frosinone. Vecino, Cataldi e Luis Alberto formano l’unico trio schierabile. Kamada è sempre più una comparsa. Rovella e Patric sono fermi, entrambi per la pubalgia. Lo spagnolo sarà pronto dopo la sosta. Felipe, Ciro e Zaccagni guideranno l’attacco a meno che Martusciello non decida di rilanciare Isaksen e Castellanos. Ma la sua partenza è stata subito improntata al buonsenso, ha dato segnali concilianti alla squadra nonostante casi, proteste ai cambi, bufere social. Ha fatto il normalizzatore, il più possibile: «Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso», il suo motto di presentazione.